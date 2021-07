CAMPAGNA ABBONAMENTI: DAL 2 AGOSTO PARTE LA VENDITA LIBERA

E’ ripartita oggi pomeriggio la vendita degli abbonamenti ai vecchi abbonati che avranno tempo fino a venerdì 30 luglio per far valere la prelazione. L’abbonamento si potrà sottoscrivere nella segreteria dello Stadio Carlo Zecchini, sotto la Tribuna Centrale, oppure al Macron Store di Grosseto in via Santerno 27, al Bar Tamoil di Marsiliana e al caffè Insolito di Marina di Grosseto in base all’orario di apertura delle attività. Sarà possibile rinnovare la tessera anche nelle ricevitorie e punti abilitati Ciaotickets su tutto il territorio nazionale.

Martedì 27 luglio, dalle 15.30 alle 19, nella segreteria dello stadio Zecchini saranno presenti Ciolli e Moscati che aiuteranno lo staff della società nella sottoscrizione degli abbonamenti, mentre giovedì 29, nella solita fascia oraria, sarà il turno di Barosi e Gorelli.

Da lunedì 2 Agosto aprirà la fase di sottoscrizione per i nuovi abbonati. Tra le varie formule si potrà scegliere quella “Di padre in figlio”, ovvero un genitore più un under 14, mentre i tifosi con disabilità oltre il 70% e gli under 14 pagheranno l’abbonamento annuale 10 euro (promozione valida in ogni settore esclusa la Tribuna Centrale e Tribuna Vip).

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento pagando in contanti oppure tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione.

Per informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19, il numero 0564.1768327

