Prima giornata di lavoro a Pontremoli

GIORNO 1.

La squadra e lo staff tecnico hanno raggiunto il ritiro di Pontremoli in Lunigiana, in tarda mattinata. Pranzo e relax nel quartier generale azzurro per questo ritiro in preparazione della stagione sportiva 2021/2022.

Questo pomeriggio prima seduta di allenamento per i ragazzi di Mister Antonio Di Natale: un lavoro di tipo metabolico, nello specifico corse di natura intermittente a velocità incrementali, con riferimenti differenziati per ogni calciatore, e prelievo di lattato ematico a fine di ogni step di lavoro. Domani prevista doppia seduta per i calciatori della Carrarese, mattina e pomeriggio di lavoro per gli azzurri.