PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE GRIFFATE “SPIRULINA BECAGLI”

Sarà Spirulina Becagli il main sponsor biancorosso che accompagnerà il Grosseto nella nuova stagione, tra campionato di serie C e Coppa Italia. Sponsor che, ormai da tre anni, è amico del Grifone e accompagnerà, ancora una volta, il cammino del Grosseto sulle nuove maglie.

“Ci teniamo intanto a ringraziare chi, come Tommaso Becagli, ha creduto in noi e continua a credere in noi. Quest’anno ci aspetta un campionato ancora più difficile di quello passato – spiegano Mario e Simone Ceri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Us Grosseto – ma la nostra vera forza sta nell’affrontarlo insieme, con la città, con i tifosi, con l’Amministrazione comunale e, soprattutto, con il sostegno dei nostri sponsor che ci permettono di poter regalare a tutta la città e all’intera provincia di Grosseto un campionato prestigioso come quello di serie C”.

Un connubio vincente quello con l’azienda di Severino Becagli, che produce e commercializza alga spirulina biologica 100% italiana, coltivata e prodotta nella Tenuta San Lorenzo, a Grosseto, nel cuore della Maremma Toscana. La spirulina è una risorsa alimentare unica nel suo genere e per le sue caratteristiche viene considerata un superfood, un integratore 100% naturale. Ricca di proteine vegetali, aminoacidi, sali minerali, vitamine e ferro, la spirulina è perfetta per integrare una dieta sana e bilanciata ed è particolarmente indicata per gli sportivi sia prima di uno sforzo fisico importante che per il recupero energetico.



“Siamo molto orgogliosi di sostenere ancora una volta – dice Tommaso Becagli – una realtà così importante del territorio. Sia io che mia madre siamo davvero legati a Grosseto e questa ne è una grande dimostrazione. Saremo in prima linea per sostenere l’Unione Sportiva Grosseto in una stagione così importante per la città e la società!”

Alla presentazione della nuova maglia sono intervenuti anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi.

“Prosegue l’avventura dell’Us Grosseto 1912 sul palcoscenico della serie C – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi -. La nuova stagione è alle porte: con la nuova maglia e il nuovo main sponsor la squadra può ripartire con rinnovato impeto, forte del bellissimo percorso dello scorso anno e noi, come Amministrazione comunale, siamo pronti a sostenere i nostri splendidi ragazzi e la società con tutto l’entusiasmo possibile”.

L’articolo PRESENTATE LE NUOVE MAGLIE GRIFFATE “SPIRULINA BECAGLI” proviene da US Grosseto 1912.