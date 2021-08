Una giornata di sport e grande romanticismo, quella organizzata al Centro sportivo di Grosseto dal Club Subbuteo Grosseto 2018 che, con la collaborazione dell’Us Grosseto 1912, ha dato vita al primo “Trofeo biancorosso Subbuteo Grosseto”. Calcio d’altri tempi, quello praticato dai partecipanti sul panno verde, pronti a far muovere personaggi un tempo molto più popolari degli attuali videogiochi facendo divertire grandi e piccini.

Al torneo hanno partecipato 16 giocatori, divisi in quattro squadre, ognuna con il nome di un giocatore storico del Grosseto: da Palazzoli a Zecchini, passando per Borghi e Ferioli. Alla fase finale del torneo, che ha visto vincere la squadra “Zecchini”, hanno partecipato anche il vicepresidente Simone Ceri, e alcuni giocatori e membri dello staff tecnico, come Riccardo Cretella, il capitano Andrea Ciolli e l’allenatore dei portieri Raffaele Ferioli, oltre che all’indimenticato Gino Ferioli, presente anche alla premiazione.

“Vogliamo ringraziare il Grosseto calcio per aver ospitato il trofeo – ha spiegato Gianni Belli, uno degli organizzatori dell’evento – e per averci permesso di riportare all’attenzione di tutti un gioco affascinante come il subbuteo. Ci tengo a ringraziare anche tutti i membri del Club Subbuteo Grosseto 2018 e i volontari, che si sono adoperati per la realizzazione dell’evento, e soprattutto gli sponsor che hanno reso possibile questa prima edizione del trofeo. Il subbuteo è un gioco che appassiona e unisce grandi e piccini, e che ci permette anche di tornare a vivere momenti di socialità soprattutto in un periodo così difficile”.

Al termine della serata, oltre ai premi dati ai partecipanti, il club ha consegnato anche una targa di ringraziamento a Mario e Simone Ceri. Il Club Subbuteo Grosseto 2018, fondato da Mauro Petrini e Leonardo Moretti, con a capo il presidente De Santis, ha voluto ringraziare in particolar modo gli sponsor Illy Caffè, Apnea magazine, Labriola Next, Tuttauto Daviddi, Pizzeria Jolly, Luca Palazzoli, Insolito Caffè, Mondial Grifo, Bagno Kursaal, Autofficina Amorosi, Farine e dintorni Lorè, Caridi Assicurazioni, Eleonora Mariotti consulente babywearing, Malaria Biancorossa, Maremmani 1912, Andrea Luzzetti, Le Ragazze del Grifone, Cani sciolti per aver contribuito a realizzare l’evento.

