Oggi è un giorno triste per Grosseto, perché ci ha lasciato Gigi Ambrosio. Una persona speciale, calciatore del Grifone, scrittore, artista, per anni titolare dello storico Caffè Ricasoli di Grosseto. Ci ha lasciato anche un libro bellissimo, “Mai stato in serie A”, una favola moderna sul Grosseto calcio. Il nostro pensiero, oggi, va principalmente alla sua famiglia e ai tantissimi amici veri che lascia.

Domenica contro la Carrarese capitan Ciolli porterà al braccio una fascia speciale, dedicata a Gigi, con scritto “Mai stato in serie A… Gigi sarai sempre qua”. Un piccolo omaggio per te, fenomeno biancorosso, che se chiudiamo gli occhi ti vediamo ancora correre sotto la Curva nord (come nella foto), la tua Curva nord, come tu stesso scrivesti nel tuo libro:

“Alla mia curva Nord, quella coi gradoni, l’erba e con il fango quando ci pioveva”

Ciao Gigi.

L’articolo CIAO GIGI, BUON VIAGGIO! proviene da US Grosseto 1912.