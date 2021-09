Finisce senza reti il match tra Grosseto e Ancona Matelica, dopo una partita combattuta da tutte e due le squadre. Il Grifone conquista il terzo punto in tre partite, con una sola rete subita e una segnata. Peccato per il colpo di testa di Scaffidi, a un minuto dalla fine, che avrebbe potuto regalare tre punti pesantissimi al Grosseto, così come la traversa presa nel recupero da Moscati. Mercoledì i biancorossi saranno chiamati all’impegno di Coppa Italia contro il Pescara, fuori casa, per il secondo turno di Coppa.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Vrdoljak (22’ st Fratini), Serena (10’ st Piccoli), Cretella, Marigosu (10’ st De Silvestro), Arras (10’ st Moscati), Dell’Agnello (31’ st Scaffidi). A disposizione: Fallani, Verduci, Salvi, Biancon, Artioli, Perrella, Ghisolfi. All. Magrini.

ANCONA MATELICA: Avella, Iotti, Delcarro, Sereni, Tofanari, Faggioli, Del Sole (27’ st Rolfini), D’Eramo (15’ st Sabattini), Masetti, Papa (15’ st Gasperini), Maurizii. A disposizione: Canullo, Vitali, Di Renzo, Iannoni, Bianconi, Farabegoli, Vrioni, Ruani, Noce. All. Colavitto.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Giorgio Ermanno Minafra di Roma2, Marco Sicurello di Seregno).

NOTE: Spettatori 1310 (di cui 820 abbonati). Recupero 2’ pt, 5’ st.

L’articolo GROSSETO-ANCONA MATELICA 0-0 proviene da US Grosseto 1912.