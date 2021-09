Serie A, risultati 3a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Il Napoli si aggiudica il primo big match del campionato 2021/2022 battendo, in rimonta, la Juventus per 2-1. In vantaggio con Morata, infatti, i bianconeri sono stati prima raggiunti da Politano e poi superati da Koulibaly.

Non è da meno il Milan che nel secondo scontro di giornata fra le grandi del campionato ha la meglio sulla Lazio con una rete per tempo. Allo scadere del primo ci pensa Rafael Leao, nel secondo ecco il sigillo dell’eterno Ibrahimovic.

Anche la Roma di Mourinho volo a quota 9, ma impiega più di novanta minuti per avere la meglio sul Sassuolo: man of the match El Shaarawy che firma il 2-1 per i giallorossi dopo i centri di Cristante e Djuricic.

Rallenta l’Inter campione in carica che sul terreno della Sampdoria non va oltre il pareggio per 2-2 (curiosità: tutti i gol sono arrivati di sinistro). Meglio comunque della passata stagione quando la formazione di Conte incassò il primo KO esterno del suo campionato.

Sorprende l’Udinese…





