Intervista a Sergio Kalaj

Carrarese calcio 1908 intervista il classe 2000 Sergio Kalaj. Il possente difensore centrale di origini albanesi e’ alla seconda presenza in maglia azzurra in questo campionato.

Su Siena-Carrarese :”La nostra prestazione e’ stata deficitaria, non siamo stati i soliti soprattutto nell’atteggiamento del secondo tempo abbiamo peccato forse subendo la doccia fredda del goal allo scadere del primo tempo. Tecnicamente avevamo, pure, preparato bene la gara ma se poi non ci metti il giusto carttere puoi fare fatica, ancora di piu contro un Siena lanciato. “

Sul gruppo azzurro e il mondo Carrarese:”

Mi sono sentito subito a mio agio, sono stato accolto bene da tutti come se giocassi qui da anni. Lo staff e’ preparato, il Mister fornisce consigli utili anche a noi giovani difensori essendo stato uno degli attaccanti piu’ forti del calcio italiano. Mi sono perso la prima in casa per via della nazionale, non vedo l’ora di tocccare con mano il pubblico azzurro domenica. Il nostro e’ un percorso di crescita che richiede fiducia e sostegno perche’ siamo motivati a fare tutto cio’ che serve per regalare soddisfazioni alla piazza. “

Su Grossetto – Carrarese :” Una gara speciale per me da ex ma ora sono azzurro e conta solo quello che puo’ portare vantaggio alla Carrarese. Conosco l’ambiente maremmano, la mentalita’ di Mister Magrini e ci sara’ da sudare per strappare tre punti importanti che cerchiamo per rilanciarci. “