ANCHE CONTRO LA REGGIANA BIGLIETTI OMAGGIO PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

Anche in occasione della gara contro la capolista Reggiana, che si terrà sabato prossimo alle 14.30 allo stadio Zecchini, la società biancorossa regalerà a tutti gli studenti delle scuole superiori di Grosseto che ne faranno richiesta tramite i propri insegnanti di educazione fisica, i biglietti omaggio per la Curva nord.

Per avere l’ingresso omaggio gli studenti dovranno comunicare al docente di riferimento la propria adesione e i propri dati e quest’ultimo si occuperà di comunicarlo alla società biancorossa. Un’iniziativa avviata già negli scorsi anni, e che presto sarà estesa anche alle scuole superiori di tutta la provincia di Grosseto, che vuole cercare di riportare allo stadio i ragazzi per sostenere il Grifone in questo difficile campionato di Serie C.

Per tutti gli altri i biglietti si potranno acquistare online sul circuito Ciaotickets oppure nei punti vendita Ciaotickets di Grosseto e provincia: Habanera Cafè, via Cimabue a Grosseto; Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli, Grosseto; Edicola Il Semaforo, via Parini 1, Grosseto; Tabaccheria ricevitoria Stolzi, via Roma 58, Grosseto; Edicola Dominici, viale Einaudi, Grosseto; Tabaccheria Serenella, via Matteotti, Gavorrano; Tabaccheria Conti, Bagno di Gavorrano.

