Carrarese – Pistoiese, la giornata del “fant’ azzurro”

Carrarese calcio 1908 srl rende noto che in occasione di Carrarese – Pistoriese (sabato 16 ottobre – 14.30) , in seguito al recente Decreto che autorizza all’estensione della capienza dello Stadio dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara sino al 75 % dei posti disponibili nei settori aperti al pubblico ossia di gradinata e curva sud, indice la giornata del “fant’ azzurro” con cui si prevede ingresso ad 1 euro per tutti le ragazze e ragazzi nati sino al 31 dicembre 2009.

La giornata del “fant’ azzurro ” comprende altre iniziative connesse quali l’ospitalità degli alunni di due classi dell’Istituto Comprensivo Fossola “Gentili” di Carrara e le selezioni Under 15 e Under 12 del settore femminile azzurro. La società, in questo modo, vuole testimoniare il proprio legame con il territorio rinsaldandone il rapporto nonché agevolare la passione e l’appartenza dei nuclei familiari carrarini per consentire loro un seguito attivo e partecipato sugli spalti dell’impianto comunale cittadino.

Il proposito e’ quello di implementare ed intensificare manifestazioni del genere auspicando la possibilità che possano, prossimamente, essere coinvolti tutti i settori dello Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara.