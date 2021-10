Con il campionato degli Under 17 e Under 15 fermo, riflettori puntati sulla Primavera biancorossa, che ospiterà la Fermana allo Zecchini domani sabato alle 15. I marchigiani sono attualmente a zero punti in classifica, mentre i torellini hanno alle spalle una vittoria e una sconfitta. Nessun assente per squalifica.

Tutta di Siena la terna arbitrale: dirigerà il match Lachi, coadiuvato da Djoungoum e Fokou.

Il programma:

Primavera3: Grosseto-Fermana (3a giornata) sabato h 15

La classifica: Lucchese, Imolese e Olbia 4 punti; Viterbese, Vis Pesaro e Grosseto 3; Gubbio 1; Fermana, Teramo 0.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: LA PRIMAVERA SFIDA LA FERMANA ALLO ZECCHINI proviene da US Grosseto 1912.