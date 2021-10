SETTORE GIOVANILE: SCONFITTE DI MISURA PER UNDER 17 E UNDER 15

Si chiudono con due sconfitte per 2-1 le trasferte degli Under 17 e Under 15 biancorossi contro i coetanei della Lucchese, nella seconda giornata di campionato.

Buon primo tempo dei ragazzi di Di Meglio che rompono gli equilibri al quarto d’ora con azione sulla destra di Mori che su cross basso serve Conti per l’1-0. Al 25’ pareggio dei rossoneri con Napoli, da un’azione in cui la palla ha danzato a bordocampo dando l’illusione di essere uscita. Nella ripresa, padroni di casa più disinvolti e bravi a gestire il match, anche in dieci per espulsione di Cuochi; alla mezz’ora decide il tiro dal limite di Menicagli. Nel finale, occasione su mischia in area per gli unionisti senza buon esito.

In vantaggio per primi anche i ragazzi di Violi, che subito al 3’ da una ripartenza veloce trovano l’1-0 firmato Belletti, servito da Cozzolino. La Lucchese rimedia al 21’ con Favre su una palla persa su pressing a centrocampo e passa in vantaggio con Cristofani nella ripresa, sfruttando un contropiede. A seguire, un legno per parte: per i maremmani è Stefani, entrato da poco in campo, a colpire il palo. Nel recupero, locali ancora pericolosi ma Cavaglioni si oppone con una buona parata.

Il prossimo impegno, dopo un weekend di sosta dei campionati, sarà domenica 17 ottobre con la doppia sfida casalinga contro il Siena, per la terza di andata.

UNDER 17: LUCCHESE-Us GROSSETO 2-1

LUCCHESE: Giunti, Gittai, Couochi, D’Ancona, Viviani, Durante, Taponeco, Napoli, Zauca, Menicagli, Nastasi. A disposizione: Gorini, Spadoni, Osabuohen, Orsini, Ohu, Colligiani, Nannipieri, Cittadini, Bello. All. Cordoni.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Paccagnini (10’ st Gamberi), Presicci (25’ st Affabile), Carlucci, Passalacqua (10’ st Tavarnesi), Dovidio, Arrigucci, Conti, Tenci (25’ st Amadii), Mori (10’ st Bardi). A disposizione: Nadalin, Turbanti. All. Di Meglio.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia; assistenti Grandiosa di Piombino e Erluison di Carrara.

RETI: 15’ Conti, 25’ Napoli, 32’ st Menicagli.

NOTE: ammoniti Mori, Dovidio, Gittai, Passalacqua, Gamberi; espulso al 17’ st Cuochi.

UNDER 15: LUCCHESE-Us GROSSETO 2-1

LUCCHESE: Quiriconi, Ferri, Del Picchia, Betolucci, Cristofani, Sanzo, Marchionne, Mazzoni, Usseglio, Neka, Favre. A disposizione: Del Carlo, Suffredini, Andreotti, Paffile, Arnesano, Giorgieri, Tonsa, Casanova. All. Tarantino.

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Baldanzi (7’ Cantalino), Attilio (25’ st Vanni), Boduri, Zauli (5’ st Canu), Poccia (14’ st Galli), Colledan (25’ st Ibraimi), Belletti, Cozzolino, Tarlev (7’ Stefani). A disposizione: Balassone. All. Violi.

ARBITRO: Capaldo di Pistoia; assistenti Paladini e Lenzi di Lucca.

RETI: 3’ Belletti, 21’ Favre, 18’ st Cristofani.

NOTE: ammoniti Boduri, Capoduri, Colledan, Galli, Usseglio, Cristofani.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: SCONFITTE DI MISURA PER UNDER 17 E UNDER 15 proviene da US Grosseto 1912.