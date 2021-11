VERSO IL DERBY: DIRIGENZA E SQUADRA COMPATTA: “RIALZIAMOCI INSIEME!”

Rispondere con la grinta e la determinazione a uno dei momenti più difficili della storia biancorossa. Questo in pratica il messaggio arrivato oggi pomeriggio da parte della società e della squadra che si sono presentati compatti, in sala stampa, subito dopo l’ultimo allenamento prima del derby contro il Siena. A parlare sono stati Mario e Simone Ceri, rispettivamente presidente e vicepresidente, insieme al direttore sportivo Stefano Giammarioli, al mister Lamberto Magrini e al capitano, Andrea Ciolli.

“Siamo qua davanti a tutti – hanno spiegato Mario e Simone Ceri, presidente e vicepresidente dell’Us Grosseto – per mandare un messaggio importante. Abbiamo sentito voci sul mister ma siamo qua ancora una volta per ribadirgli la nostra fiducia e per compattarci. Ci mettiamo la faccia, per questo ci presentiamo tutti insieme, società, dirigenza e squadra, perché questa è una partita speciale a cui teniamo particolarmente non solo per i tre punti ma anche per una questione di campanile, per tutti quei tifosi che oggi non ci sono e non possono vedersi questa partita. Siamo ultimi ma vogliamo rialzarci e crediamo fortemente nella salvezza”.

“Quando hai tanta fiducia e non riesci a ripagare le attese – ha detto mister Magrini – non puoi che starci male. Vogliamo riuscire a riprenderci prima possibile, a tirare fuori la nostra rabbia e riuscire a cambiare le cose. Abbiamo bisogno dell’aiuto della città, della stampa, dei tifosi per trovare adesso la forza di rialzarci e salvare il Grosseto: e questo possiamo farlo solo insieme. Domani dobbiamo fare una prestazione di carattere, di cattiveria agonistica, e voglio vedere i ragazzi in campo in grado di trasportare con entusiasmo e passione anche i tifosi che ci seguiranno. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi e della città, e dobbiamo farlo adesso”.

