LUCCHESE-GROSSETO 0-0: ALTRO PUNTO IMPORTANTE

Il Grifone torna da Lucca con un punto importante per la classifica e per il morale. Un altro passo avanti verso la salvezza, che regala al Grosseto il terzultimo posto insieme alla Pistoiese, battuta oggi dal Pescara. Una partita combattuta, che ha visto anche il ritorno di Boccardi tra i titolari e, soprattutto, il ritorno in campo di Matteo Gorelli fermo da inizio stagione per infortunio. I biancorossi hanno cercato di creare ma hanno, soprattutto, saputo resistere agli attacchi della Lucchese.

LUCCHESE: Coletta, Bachini, Nannini (17’ st Visconti), Picchi (45’ st Brandi), Semprini (33’ st Nanni), Bellich, Frigerio, Corsinelli, Fedato, Belloni (44’ st Gibilterra), Minala. A disposizione: Cucchietti, Bensaja, Babbi, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Lovisa, Baldan. All. Pagliuca.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Semeraro (39’ st Gorelli), Cretella, Ciolli, Moscati (39’ st Ghisolfi), Vrdoljak, Salvi, Serena (22’ st Piccoli), Siniega (28’ st Fratini), Boccardi (22’ st Arras). A disposizione: Fallani, Scaffidi, Artioli, Tiberi. All. Magrini.

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Lattanzi di Milano, Tinello di Rovigo)

Note: al 38’ espulso l’allenatore Pagliuca per proteste. Recupero 1’ pt, 5’ st.

