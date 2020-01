Fiorentina-Atalanta 2-1, le pagelle degli ottavi di Coppa Italia

Fiorentina

Terracciano: 6.5 Sul gol di Ilicic non può nulla. Per il resto impeccabile.

Milenkovic: 6 Sbaglia poco, gara buona là dietro.

Pezzella: 4.5 Troppi errori e poi la simulazione che costa il giallo per un’evidente simulazione.

Ceccherini: 6.5 In difesa sempre preciso e attento.

Lirola: 7 Trova il gol vittoria con un diagonale perfido che batte Gollini.

Benassi: 6.5 Fa da elastico tra difesa e centrocampo. Partita più che buona.

Pulgar: 7 L’assist al bacio per il gol di Lirola. Un’invenzione non da poco.

Castrovilli: 7 A centrocampo fa il diavolo a quattro.

Dalbert: 6.5 Se la cava alla fine. Bene in fase difensiva.

Vlahovic: 6 Lotta tantissimo finché in campo, anche se sbaglia un gol clamoroso. 88’ Chiesa: sv

Cutrone: 6.5 il gol all’esordio è una buona gara 73’ Caceres: Entra e lotta con i viola in dieci.

All.: Iachini: 7 La Fiorentina centra una clamorosa vittoria in Coppa. Avanti così.

Atalanta

Gollini: 5.5 Poco preciso. Lo salva Vlahovic nel primo tempo.

Djimsiti: 5.5 Troppi problemi in difesa contro una Fiorentina mai doma.

Caldara: 6 Esordio sufficiente, poi Gasp lo toglie. 76’ Palomino: 5.5 Sbavature dietro che costano la qualificazione.

Masiello: 5.5 Alcune incertezze di troppo nel primo tempo. 67’ Gomez: 5 Entra ma non incide, fa poco.

Hateboer: 6 Spinge molto quando l’Atalanta cerca il pari e poi la vittoria.

De Roon: 6 Ci prova ma non è fortunato. A centrocampo ok.

Freuler: 5 Un primo tempo senza sussulti. Non convince. 46’ Ilicic: 6 Trova il gol del pari.

Gosens: 5.5 Prende un palo incredibile. Lì doveva segnare.

Pasalic: 5.5 In ombra, sbaglia troppo in un pomeriggio che costa carissimo ai bergamaschi.

Malinovskyi: 6 Ci prova fino all’ultimo, ma non gli va bene.

Muriel: 5 Davanti fa poco poco. Si inceppa sempre sul più bello.

All.: Gasperini: 5 L’Atalanta esce perdendo in superiorità numerica al Franchi. Non va benissimo.

Arbitro: Manganiello: 7 Giusto il giallo a Pezzella per simulazione. Sbaglia poco.