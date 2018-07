Cristiano Lucarelli a Livorno, da allenatore

Lucarelli con il Livorno ha segnato ben 112 reti in 192 partite. Per lui anche il titolo di capocannoniere in serie A con 24 reti nella stagione 2004/05. Lucarelli è il miglior realizzatore della storia amaranto in serie A con ben 75 reti segnate ed ha totaliizzato 6 presenze e 3 reti con la maglia dell’Italia mentre indossava la nostra casacca.

La famiglia Spinelli e il dg Peiani augurano a Cristiano di raggiungere grandi traguardi alla guida della squadra amaranto.

Il nuovo tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli sarà presentato alla stampa Lunedì 9 Luglio 2018, alle ore 18:30 allo stadio “Picchi” di Livorno.