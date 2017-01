Gilardino via da Empoli, il Presidente conferma

Arrivato come grande esperienza a disposizione degli azzurri, l’avventura di Gilardino ad Empoli sembra in via di conclusione.

Il mercato di gennaio è quello definitivo, la conferma del Presidente a TMWi: ““Gilardino ci ha manifestato l’intenzione di andar via noi ci stiamo riflettendo. Fino a ieri per noi era un giocatore importante e che poteva darci una mano, ora dovremo valutare il da farsi.”

