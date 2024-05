Play-off di Serie C: tutti i risultati del primo turno dei gironi

Un unico colpo esterno nello spettacolo dei playoff di Serie C NOW: il Rimini ottiene la vittoria in casa del Gubbio, rete di Cernigoi, e strappa il pass per il secondo turno playoff del girone.

Nel girone A l’Atalanta, la Giana Erminio e il Legnago Salus battono rispettivamente Trento, Pro Vercelli e Lumezzane, che devono dire addio al sogno Serie B.

Oltre al Gubbio, nel girone B, le squadre che accedono al secondo turno della prima fase sono il Pescara, grazie al pareggio casalingo contro il Pontedera con doppietta di Cuppone, e la Juventus Next Gen, che è riuscita a prevalere sull’Arezzo.

Nel girone C è il Picerno a passare con la vittoria in terra lucana sul Crotone. A chiudere il quadro delle qualificate sono Audace Cerignola e Taranto che, con due pareggi, estromettono dalla competizione Giugliano e Latina.

A queste nove squadre qualificate si aggiungeranno, nel prossimo turno dell’11 maggio, Triestina, Perugia e Casertana, che si sono posizionate al quarto posto in classifica nei rispettivi gironi della regular season.

I risultati

Girone A

Atalanta U23 – Trento 3-1

6′ Spalluto (T), 14′ Cissé (A), 45’+2 Bonfanti (A), 82′ Jimenez Castillo (A)

Giana Erminio – Pro Vercelli 3-0

6′, 72′ Fall Ma., 10′ Marotta

Legnago Salus – Lumezzane 1-0

40′ Svidercoschi

Girone B

Gubbio – Rimini 0-1

85′ Cernigoi

Pescara – Pontedera 2-2

4′ aut. Milani (PO), 35′, 38′ Cuppone (PE), 68′ Delpupo (PO)

Juventus Next – Arezzo 2-0

72′ Savona, 90’+9 Damiani

Girone C

Taranto – Latina 0-0

Audace Cerignola – Giugliano 1-1

27′ D’Andrea (A), 40′ Salvemini (G)

Picerno – Crotone 2-0

22’ Esposito, 90’+7 D’Agostino

Gli accoppiamenti

Girone A

Triestina – Giana Erminio

Atalanta U23 – Legnago Salus

Girone B

Perugia – Rimini

Pescara – Juventus Next Gen

Girone C

Casertana – Audace Cerignola

Taranto – Picerno