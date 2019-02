La maglia autografata di Matias Silvestre all’asta su Charity Stars

Nuova asta su Charity Stars, promossa dalla Onlus azzurra che ha donato la maglia di Matias Silvestre autografata dal difensore argentino. Partecipando all’asta benefica (https://www.charitystars.com/product/maglia-silvestre-empoli-preparata-2018-19-autografata-it), c’è la possibilità di aggiudicarsi la maglia del numero 26 azzurro e sostenere l’Associazione Dynamo Camp Onlus.

L’Associazione offre programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche, sindromi rare e diabete, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Dynamo Camp offre a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere semplicemente bambini. Aperto nel 2007, Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi naturalistica di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children&rsquo

