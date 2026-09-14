È attiva la prevendita per Pro Sesto-Pontedera, terza giornata di Serie D Girone D, in programma mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI).
I tagliandi per assistere all’incontro nel settore Curva Ospiti (ubicato in via Milanese) sono disponibili sul circuito Ticketmaster e presso il Point “Pontedera Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto martedì 10-12 e 17-20), al prezzo unico di €10,00 più i diritti di prevendita.
La vendita online sarà attiva fino alle ore 19 di martedì 15 settembre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.
La partita sarà visibile gratuitamente in diretta sul canale Youtube “Pro Sesto 1913”.
L’articolo INFO BIGLIETTI: PRO SESTO-PONTEDERA proviene da U.S. Città di Pontedera.