INFO BIGLIETTI: PRO SESTO-PONTEDERA

È attiva la prevendita per Pro Sesto-Pontedera, terza giornata di Serie D Girone D, in programma mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI).

I tagliandi per assistere all’incontro nel settore Curva Ospiti (ubicato in via Milanese) sono disponibili sul circuito Ticketmaster e presso il Point “Pontedera Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto martedì 10-12 e 17-20), al prezzo unico di €10,00 più i diritti di prevendita.