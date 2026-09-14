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Torres – Pianese, 5ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Vanni Sanna” di Sassari, validi per la 5ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, che vedrà affrontarsi Torres e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:30 di mercoledì prossimo, 16 settembre 2026.

I tagliandi per il settore Curva Sud potranno essere acquistati:
Online sul sito di VivaTicket
– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Il costo unico del biglietto è di € 10,00 più i diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti sarà attiva fino alle ore 19:00 di martedì 15 settembre 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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