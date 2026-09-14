L’US Pianese rende noto che sono in vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Vanni Sanna” di Sassari, validi per la 5ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, che vedrà affrontarsi Torres e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:30 di mercoledì prossimo, 16 settembre 2026.

I tagliandi per il settore Curva Sud potranno essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Il costo unico del biglietto è di € 10,00 più i diritti di prevendita.

La vendita dei biglietti sarà attiva fino alle ore 19:00 di martedì 15 settembre 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Torres – Pianese, 5ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti proviene da U.S. Pianese.