Si è tenuta, presso la sede della Lega di Firenze, la presentazione dei calendari di Lega Pro per la stagione 2015-2016.

Erano presenti, oltre al Commissario straordinario Tommaso Miele, i sub-commissari Dino Feliziani e Paolo Marcheschi.

Prima della compilazione dei calendari, il Commissario Miele, dopo aver rivolto un saluto particolare al Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, e agli arbitri della Can Pro, ha presentato il neo-designatore, Danilo Giannoccaro, che subentra a Roberto Rosetti.

E’ stato ricordato anche l’arbitro Luca Colosimo, scomparso nello scorso mese di marzo in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver arbitrato una partita.

Tommaso Miele, in riferimento al premio Lega Pro-Aia istituito in memoria di Luca Colosimo, ha annunciato che partirà in questa stagione e verrà consegnato al miglior arbitro dell’ex Serie C in occasione dell’incontro tra i club e gli arbitri in programma in autunno, sulla base di quanto previsto dal sistema delle Licenze nazionali.

A seguire è stato presentato il nuovo tecnico delle Rappresentative di Lega Pro, Daniele Arrigoni.

CLICCARE PER INGRANDIRE L’IMMAGINE

Prima del “clic” sul pulsante per dare il via ai calendari, il Commissario Miele ha illustrato i criteri di formazione dei gironi: “Dispiace essere stati costretti ad utilizzare delle lettere al posto di alcune squadre, ma come ho già avuto modo di dichiarare, il ricorso a questo sistema è dovuto alla necessità di attendere il club che sarà individuato al posto del Castiglione e le squadre che verranno stabilite all’esito dei processi pendenti dinanzi alla giustizia sportiva”.

“Per quanto riguarda il format a 60 squadre – ha continuato il Commissario Miele – nel prendere atto che ad oggi il format è di 54 squadre, non posso non far rilevare che ogni decisione al riguardo non rientra nelle competenze del Commissario straordinario della Lega Pro. Qualora dovessero intervenire novità al riguardo, se ne prenderà atto e si provvederà ai correttivi necessari con ogni possibile tempestività”.

Il Commissario ha, quindi, confermato che il campionato parte domenica 6 settembre e termina l’8 maggio 2016 e che sono previste tre soste nelle date del 27 dicembre e 3 gennaio per le Festività natalizie e del 27 marzo 2016 per la Santa Pasqua. I play-off, invece, avranno inizio il 15 maggio e termineranno il 12 giugno; i play-out si svolgeranno dal 21 al 28 maggio 2016.

TUTTI I CALENDARI DI LEGA PRO

CALENDARIO GIRONE A – CALENDARIO GIRONE B – CALENDARIO GIRONE C