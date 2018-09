Antonio Obbedio:”Non possiamo permetterci una falsa partenza”

Le impressioni di Antonio Obbedio, dopo la pubblicazione dei calendari ufficiali per la stagione 2018/19.

“Il campionato prevede per noi un calendario duro, che comincia con tre derby più la trasferta di Alessandria. Una vera e propria partenza in salita, dove però non ci potremo permettere di perdere punti”.

“Le prime partite saranno fondamentali per poter sopperire alla penalizzazione in arrivo, siamo contenti del lavoro svolto ed arriviamo a questo inizio campionato con le idee chiare: mettere fieno in cascina per togliere il segno meno dal nostro punteggio e poi giocarci le nostre carte”.

“Tra le altre squadre, vedo molto bene Novara, Pro Vercelli, Virtus Entella, Siena, Piacenza e Pisa, che per me sono le sei favorite. C’è molta curiosità anche per la Juventus U23, squadra giovane che dovrà essere abile ad adattarsi in fretta alla categoria”.