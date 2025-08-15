Il giovane portiere classe 2007 va ad arricchire il reparto degli estremi difensori

Filippo Porciatti è un nuovo giocatore della Pianese. L’estremo difensore classe 2007, cresciuto nelle giovanili del Siena e della Fiorentina, si trasferisce nella compagine amiatina a titolo definitivo. Porciatti si è già unito al gruppo bianconero ed è a disposizione di mister Birindelli e del suo staff. A Filippo l’augurio di buon lavoro con la maglia delle zebrette da parte di tutta la società.

L’articolo Filippo Porciatti rinforza i pali della Pianese proviene da U.S. Pianese.