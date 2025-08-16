Sconfitta a Giugliano per la Pianese, le zebrette salutano la Coppa Italia

Le zebrette escono sconfitte e salutano la Coppa Italia anzitempo

GIUGLIANO: Bolletta; Njambe, D’Avino, Esposito, Laezza, Caldore, Prezioso, La Vardera, Peluso, D’Agostino, Nepi. A disposizione: Antignani, La Rocca, Zammarini, Minelli, Prado, Borello, Genovese, Minei, Forciniti, Balde, Acampa. Allenatore: Colavitto.

PIANESE: Bertini T.; Simeoni, Bellini, Ercolani, Chesti, Sussi, Vigiani, Bertini M., Proietto, Masetti, Martey. A disposizione: Porciatti, Zambuto, Tirelli, Chiavarino, Spinosa, Batereanu, Bigiarini, Jasharowski, Corti, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido (Fumarulo-Cantatore; IV ufficiale: Vogliacco di Bari)

MARCATORI: 14’ pt Nepi (G), 15’ st Njambe (G), 32’ st Bertini M., 41’ st Balde (G), 46’ Prado (G)

AMMONITI: Peluso, Forciniti

La Pianese esce sconfitta 4-1 a Giugliano nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C salutando così la competizione. Per i ragazzi di Birindelli da domani si inizierà a pensare all’esordio in campionato di sabato prossimo al “Del Duca” contro l’Ascoli.

A passare in vantaggio è il Giugliano, che al 14’ sfrutta un’indecisione della retroguardia bianconera e con Nepi firma il gol dell’1-0. La risposta della Pianese arriva intorno alla mezz’ora, quando Marco Bertini da calcio piazzato fa partire un tiro dai trenta metri, ma Bolletta fa sua la sfera. I campani tornano a farsi pericolosi qualche minuto più tardi, è ancora Nepi a ricevere vicino alla porta ma Martey è abile a chiudere ogni varco e ad impedire all’attaccante di battere a rete. Nelle zebrette il più pericoloso è ancora Marco Bertini, che ci riprova in chiusura di prima frazione con un mancino dal limite dell’area che si spegne a lato di poco. Il suo omonimo Tommaso si supera invece qualche minuto più tardi ribattendo un tiro ravvicinato di marca giallobù. L’ultima occasione della prima frazione è però della Pianese: nel minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, Bellini calamita un cross ma il suo colpo di testa termina a lato non di molto. Termina così la prima frazione.

Nella ripresa la Pianese rientra con convinzione e al 10’ va subito vicina al pari: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Sussi si avventa sulla sfera e dopo una serie di rimpalli calcia da dentro l’area, colpendo il palo alla sinistra di Bolletta. Il Giugliano però si dimostra cinico e al quarto d’ora firma il raddoppio: il cross dalla destra di Forciniti è impattato da Njambe che di piede manda alle spalle di Tommaso Bertini. I ragazzi di mister Birindelli tentano la risposta e in più circostanze si avvicinano alla rete, che arriva finalmente al 32’: a realizzare è Marco Bertini che riceve la sfera da fallo laterale, entra in area dal lato destro dell’area di rigore e dopo aver evitato un paio di avversari calcia battendo il portiere campano. Le speranze bianconere si spengono però a pochi istanti dal novantesimo: prima Balde sigla il tris dopo aver preso palla sulla sinistra e aver messo la sfera all’angolino, poi arriva il definitivo 4-1 in pieno recupero con Prado dagli sviluppi di un corner. Dopo quattro minuti di extra time arriva il fischio finale.

Ph: Giuseppe Scarfiglieri – Giugliano Calcio 1928

L’articolo Sconfitta a Giugliano per la Pianese, le zebrette salutano la Coppa Italia proviene da U.S. Pianese.