Coppa Italia Serie C: Arezzo-Bra 2-1

AREZZO-BRA 2-1

AREZZO (4-3-3) : Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa (Cap.), Righetti; Guccione, Mawuli (dal 20’st. Iaccarino), Chierico (dal 32’st. Varela); Pattarello (dal 38’ st. Dell’Aquila), Ravasio (dal 20’st. Cianci), Tavernelli (dal 32’st. Meli). A disposizione: Trombini, Galli, Varela, Gigli, Arena, De Col, Coccia, Perrotta, Sani, Ferrara. Allenatore: Cristian Bucchi

BRA (3-5-2): Franzini; Cannistra, Chiesa (dal 45’st. Rabuffi), Sganzerla, Giallombardo (dal 17’st. Campedelli), Tuzza (dal 17’st. Lionetti), Sinani, Morleo, Minaj (dal 28’st. Dimatteo), Cucciniello, Brambilla (dal 45’st. Corsi). A disposizione: Menicucci, Renzetti, Rottesteiner, Aloia, Sammouni, Corsi, Rabuffi, Chiabotto, Chianese. Allenatore: Fabio Nistico

Arbitro: Leonardo Leorsini sez. Terni

Marcatori: 16’pt. Sinani (Bra) 31’ Mawuli, 38’ Chierico (Are)

Note: spettatori 1900 Angoli: 3-2 . Recupero: 3’ – 6’ . Ammoniti: Pattarello (Arezzo) Brambilla (Bra). Al 33’ del primo tempo, espulso Gigli dalla panchina.

AREZZO – Prima partita ufficiale della stagione e primo successo per l’Arezzo, che supera il Bra 2-1 nel turno preliminare di Coppa Italia. Dopo una fase iniziale di studio, è il Bra a rendersi pericoloso con un palo colpito da Tuzza. Poco dopo, una defezione difensiva di Chiosa in area consente a Sinani di battere Venturi e portare gli ospiti in vantaggio. La reazione amaranto è immediata e veemente: l’Arezzo costruisce diverse occasioni da gol, tra cui una conclusione di Pattarello che colpisce il palo interno, dando l’illusione ottica della rete. Lo stesso Pattarello trova anche il gol, ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco. Il pareggio arriva grazie a Mawuli, che finalizza una bella azione offensiva. L’Arezzo continua a spingere e crea ulteriori pericoli, fino al gol del sorpasso firmato da Chierico. Prima del 2-1, resta il dubbio su un rigore non concesso agli amaranto, episodio che porta all’espulsione di Gigli dalla panchina per proteste. Nella ripresa ottime trame, diversi sussulti, ma non ci saranno altri gol.

Una vittoria meritata, che conferma le buone sensazioni del precampionato e lancia l’Arezzo verso il prossimo impegno stagionale (venerdì prossimo con il forlì)