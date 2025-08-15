Report allenamento – venerdì 15 agosto

RIGUTINO – Ultima seduta di lavoro per gli amaranto, che nel pomeriggio di oggi si sono ritrovati al centro sportivo per rifinire i dettagli in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia. La squadra ha aperto l’allenamento con una fase di attivazione, seguita da esercizi mirati alla reattività e alla velocità. A seguire, mister Bucchi ha diretto una parte tecnico-tattica con focus sulle situazioni di gioco e sulle palle inattive, curate con particolare attenzione nella parte finale della sessione. Domani – sabato 16 agosto alle ore 18 – mister Bucchi guiderà gli amaranto nella prima gara ufficiale della stagione: al “Città di Arezzo” arriva il Bra, per il primo turno di Coppa Italia.