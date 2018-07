Accolto il ricorso arancione: al via la stagione 2018/19. Debutto in Tim Cup il 29 contro la Juve Stabia

La Us Pistoiese 1921 prenderà regolarmente parte al campionato di Serie C 2018-19, essendo stato accolto il ricorso presentato dalla società arancione dopo il parere negativo espresso dalla Covisoc a causa di alcuni problemi infrastrutturali allo stadio Melani. In attesa dei lavori necessari, in caso di necessità è stato indicato il Mannucci di Pontedera, come impianto sportivo alternativo. Ecco il testo della comunicazione ufficiale della Figc: “Il Commissario Straordinario:

– visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;

– visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti “infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione

al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:

deposito delle risultanze – favorevoli, nonché prive di limitazioni sull’agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 – delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dello Stadio Comunale “M. Melani” di Pistoia;

– vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e

Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;

– constatato che, avverso la decisione negativa, la società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;

– esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

– visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all’accoglimento del ricorso;

– visti l’art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

delibera: di accogliere il ricorso della società U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al Campionato

Serie C 2018/2019, autorizzando in deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2018/2019 presso lo Stadio “E. Mannucci” di Pontedera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018”.

Sempre in tarda serata è stato pubblicato il tabellone della Coppa Italia Tim. La Pistoiese affronterà il prossimo 29 luglio fuori casa la Juve Stabia. Ecco l’elenco delle squadre completo ammesse in questa fase: Virtus Entella, Novara, Pro Vercelli, Ternana, Robur Siena, Pisa, Monza, Viterbese Castrense, Alessandria, Carrarese, Piacenza, Giana Erminio, Pistoiese, Sudtirol, Sambenedettese, Albinoleffe, Feralpisalò, Renate, L.R. Vicenza, Pordenone, Catania, Trapani, Juve Stabia, Monopoli, Casertana, Rende, Virtus Francavilla, Como, Chieri , Rezzato, Campodarsego, Imolese, Sanremese, Matelica, Albalonga, Picerno. Diciotto squadre passeranno al secondo turno eliminatorio, quando entreranno in gioco anche i club di Serie B.

