La Pianese accoglie Marco Bertini

Il centrocampista classe 2002 arriva a Piancastagnaio a titolo definitivo

Marco Bertini è un nuovo calciatore della Pianese. La società è lieta di annunciare di avere acquisito le prestazioni del centrocampista centrale classe 2002, nato a Roma, che si trasferisce a titolo definitivo in bianconero. Bertini si forma nel settore giovanile della Lazio, dove svolge tutta la trafila fino alla Primavera, diventandone il capitano. Nella stagione 2020/21, con la società biancoceleste fa il suo esordio in Serie A e viene inserito nella lista dei convocati per le gare di Champions League fino a diventare stabilmente, a partire dall’annata successiva, un giocatore della prima squadra. Nel corso della stagione 2022/23 colleziona anche la sua seconda presenza in Serie A. Negli ultimi due campionati Bertini si mette in luce alla Spal, dove totalizza 14 presenze realizzando anche due reti, mentre nell’anno appena concluso veste la maglia dell’Ascoli mettendo a referto oltre venti presenze. Bertini si è già unito al gruppo squadra ed è a disposizione di mister Birindelli. La società rivolge a Marco un caloroso benvenuto e gli augura un buon lavoro.

