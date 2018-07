Presentazione mister Indiani e staff tecnico: “Ci sono i presupposti per il salto di qualità”.

Oggi pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa dello staff tecnico arancione. L’occasione è servita per fare il punto dopo i primi giorni di preparazione, parlare dell’allestimento della squadra, presentare i nuovi collaboratori: Niccolò Pascali, collaboratore tecnico, Eduardo Pizzarelli, preparatore atletico e Davide Biancalani, preparatore dei portieri, che affiancheranno mister Indiani e il suo secondo, mister Luca Fiasconi. La conferenza ha anche avuto un epilogo a sorpresa: i festeggiamenti all’allenatore, il cui compleanno è proprio oggi, da parte del presidente Orazio Ferrari. Un siparietto davanti ai giornalisti, che testimonia il clima familiare e di serenità che si respira. Mister Indiani si è dichiarato soddisfatto della rosa a sua disposizione e per questo ha esplicitamente ringraziato la Società. Pur con tutta la prudenza del caso, dettata anche dall’esperienza del tecnico di Certaldo, il riconfermato allenatore non ha fatto mistero di riporre grandissima fiducia nel nuovo gruppo ed espresso l’auspicio di disputare una stagione importante. Significative le parole pronunciate dagli altri componenti dello staff. Mister Fiasconi, raggiante, si è dichiarato contento della riconferma e pure lui convinto di fare meglio rispetto alla passata stagione, per quanto soddisfacente. Inoltre ha espresso belle parole per gli altri tecnici dello staff. Pascali ha dichiarato di vivere una grandissima opportunità: quella “di affrontare una esperienza al fianco di professionisti di straordinaria caratura, a partire da mister Indiani, per proseguire con Fiasconi e gli altri dello staff”. Tutto questo, dopo una importante gavetta nel vivaio arancione. Pizzarelli: “E’ una emozione incredibile essere in questa società blasonata e stimata. Capisco perfettamente il prestigio del ruolo e il peso della responsabilità. Darò tutto me stesso per far bene”. Biancalani: “E’ bastata una telefonata per mettersi d’accordo! Ho accettato con grande entusiasmo, dopo aver vissuto un anno sabbatico. Ho gran voglia di dedicare il massimo impegno. Conosco i due portieri, perchè ho avuto modo di allenarli in passato nei settori giovanili. Hanno qualità e fame, sono sicuro che faranno strada”.

NICCOLÒ PASCALI: COLLABORATORE TECNICO

È nato a Pistoia il 1 agosto 1987. Ha cominciato ad allenare molto giovane a 18 anni e ha sempre continuato anche mentre giocava. Allenatore UEFA B a 27 anni, dopo essere già stato allenatore Coni Figc e Allenatore Dilettante. È alla Pistoiese dalla stagione 2014/2015, con il ritorno nei professionisti. Alla prima stagione ha condotto la squadra alle finali scudetto con gli Allievi Nazionali, Poi ha allenato gli Allievi B, Giovanissimi Professionisti B e i Giovanissimi Professionisti A. Già da tre anni è tra i cinque allenatori scelti per gli Italia Soccer Camp all’estero, che portano le metodologie del calcio nostrano in tutto il Mondo. Come quest’anno a Budapest e a Qindao nello Shandong in Cina. In più collabora con diverse organizzazioni nazionali per stage e clinic per allenatori in tutta Italia.

EDUARDO PIZZARELLI: PREPARATORE ATLETICO

È nato a Bagno a Ripoli, l’8 agosto 1989. Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (Firenze), Preparatore Atletico professionista FIGC, due stagioni (2014/2105 e 2015/2016) Preparatore Atletico Colligiana in serie D, una stagione (2016/2017) preparatore Atletico Pisa in serie B staff tecnico Gattuso, 1 stagione (2017/2018) preparatore Atletico Real Forte dei Marmi Querceta serie D, collaborazione di tre anni con il Dott. Adriano Di Paco nella valutazione del test da sforzo cardiopolmonare in calciatori di Elite.

DAVIDE BIANCALANI: PREPARATORE DEI PORTIERI

È nato a Empoli il 17 luglio 1970. Ha allenato i portieri della Prima Squadra del Pisa nelle stagioni 2015/16 vincendo il campionato e 2016/17. Preparatore dei portieri professionista, abilitato a Coverciano. Dal 1999 al 2007 ha allenato nel settore giovanile dell’Empoli. Dal 2007 al 2015 nel Settore Giovanile della Fiorentina, vincendo il titolo Italiano con i Giovanissimi Nazionali.

