I Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli hanno conquistato il secondo posto al “Memorial Ciak”, che si è giocato sabato scorso a Carrara. I bianconeri hanno battuto 10-0 l’Atletico Carrara (4 reti di Cervone, 3 di Seghi ed un gol a testa per Pecciarini, Pitti e Scartoni) e 1-0 la Pistoiese (rete di Cervone); in finale è invece arrivata la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia. Cervone con 6 reti ha vinto il titolo di capocannoniere del girone, Mignani quello di miglior giocatore.

L’Under 15 di mister Stefano Argilli è stata protagonista nel 3° Torneo internazionale di calcio giovanile “Città di Montepulciano”: con il Parma è arrivata una sconfitta per 2-1 (rete di Lombardi), con lo Zlin una vittoria per 2-1 (doppietta di Galli). Infine i Giovanissimi Professionisti hanno iniziato la scorsa settimana anche la 7a minicoppa “Bruno Passalacqua”, battendo la Nuova Grosseto (domenica 9 giugno affronteranno l’Argentario, sabato 15 il Roselle).











L’articolo Secondo posto al “Memorial Ciak” per i Giovanissimi Professionisti sembra essere il primo su Robur Siena.