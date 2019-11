Il punto della situazione del dottor Domenico Di Mambro

Abbiamo fatto il punto della situazione con il dottor Domenico Di Mambro, soffermandoci in particolare su Da Silva, Baroni e Guberti: “Da Silva domenica durante la partita si è procurato un trauma alla mano destra, dopo poche ore lo abbiamo sottoposto ad esame radiografico che purtroppo ha evidenziato una frattura scomposta del quinto metacarpo della mano destra, con necessità di intervenire chirurgicamente. Questa mattina è stato operato, l’intervento è perfettamente riuscito ed i suoi tempi di recupero sono di 15 giorni: ringrazio per questo il dottor Crainz e la sua équipe per la disponibilità dimostrata. Per quanto riguarda Baroni domenica ci siamo preoccupati per la dinamica dell’infortunio, il trauma è stato abbastanza brutto: una distorsione con la caduta sopra dell’avversario, dopo le valutazioni e gli esami fatti successivamente ci siamo tranquillizzati, non sono emerse lesioni legamentose, dobbiamo recuperarlo solo dalla distorsione e saranno necessarie 2-3 settimane. Guberti sta bene, questa settimana effettua quasi tutto il lavoro completo: insieme al ragazzo, al mister e alla società abbiamo deciso di prenderci qualche giorno in più per non rischiare recidive e ridurre al massimo il rischio, lunedì riprenderà a lavorare gradualmente con la squadra, senza problemi”.

(foto: Fabio Di Pietro)

