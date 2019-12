Settore giovanile: gli impegni del fine settimana ed intervista a mister Maestrini

Abbiamo intervistato il mister dell’Under 15 Gianni Maestrini per fare il punto della stagione che i ragazzi stanno affrontando:

“La squadra sta facendo un percorso totalmente nuovo rispetto agli anni precedenti, sono cambiati tanti giocatori e andava fatto un lavoro di aggregazione per ottenere di nuovo un gruppo solido, basando poi il nostro lavoro sulla loro crescita sia individuale che collettiva. L’obiettivo principale rimane quello di sviluppare il più possibile i ragazzi e di portarli a giocare il più in alto possibile nella nostra società. Lavoriamo quindi solo esclusivamente per portarli in questa direzione, questa è una categoria che richiede molto impegno e piccoli passi per raggiungere l’obbiettivi prefissati. Tornare a lavorare nel Siena è stato come tornare a casa, sono stato 7 anni allenatori delle giovanili dell’Ac Siena, rientro in un ambiente familiare e di amici”.

Fine settimana con in campo tutte le squadre del settore giovanile bianconero.

I ragazzi della Berretti di mister Stefano Argilli affronteranno in trasferta i pari età della Ternana sabato alle ore 14:30. La classifica del girone C: Viterbese 27, Ternana 20, Arezzo 18, Carrarese 16, Olbia 12, Robur Siena 13, Pistoiese 10, Pianese 5, Rieti 4, Pontedera 3.

L’Under 17 di mister Gill Voria sarà impegnata invece domenica in trasferta a Pesaro alle ore 13:00. La classifica del girone C: Cesena 25, Robur Siena 24, Ravenna 18, Pontedera 17, Pistoiese 13, Imolese 12, Arezzo 12, Alma Fano 11, San Marino 11, Carrarese 9, Vis Pesaro 8, Rimini 4.

L’Under 16 di mister Alessandro Signorini giocherà in casa domenica contro l’Alma Fano alle ore 15:00. La classifica del girone B: Cavese 15, Cesena 13, Ravenna 13, Alma Fano 11, Ternana 10, Pistoiese 9, Fermana 9, Imolese 7, Rimini 5, Robur Siena 5, Vis Pesaro 3, San Marino 0.

L’Under 15 di mister Gianni Maestrini sarà anch’essa impegnata domenica in trasferta a Pesaro alle ore 13:30. La classifica del girone C: Cesena 27, Imolese 23, Arezzo 19, Ravenna 16, Pistoiese 14, Alma Fano 13, Rimini 13, Pontedera 11, Carrarese 11, Vis Pesaro 7, Robur Siena 6, San Marino 6.

L’Under 14 di mister Leonardo Pericoli giocherà in casa domenica contro il Pontedera alle ore 12:00. La classifica del girone: Fiorentina 21, Empoli 18, Livorno 18, Pontedera 16, Carrarese 16, Fiorentina B 15, Pistoiese 10, Pisa 8, Robur Siena 7, Arezzo 4, Pianese 3, Pontedera B 1, Pistoiese B 1.

Infine l’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli sarà impegnata domenica in casa contro la Pistoiese B alle ore 10.

