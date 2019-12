Vittorie per Under 14 e Under 13

Vittoria per i ragazzi dell’Under 14 di mister Leonardo Pericoli contro la Pistoiese B con il risultato di 1-0, in gol per i bianconeri Guadagnoli. Il tabellino:

ROBUR SIENA: De Lucia, Bove (39’pt Bruni), Repola (39’pt Seri), Calabró, Tanganelli (40’pt Cruciani), Bonechi (50’st Peruzzi), Mannucci, Bonadonna (35’pt Parri), Guadagnoli (55’st Cipollini), Suplja, Biliotti (45’pt Senni). All. Pericoli a disp: Simonetti, Pescucci.

PISTOIESE B.: Gambassi, Capecchi (53’st Dinelli L.), Mucaj, Mazzoni (39’pt Nannucci), Dinelli L., Celoni, Del Bubba, Pitrone, Carlesi (48’st Bettazzi), D’Alessandro (53’st Pecori), Mantovelli (45’pt Pastaccini). All. Tarantino a disp: Boretti, Perini.

Arbitro: Belli di Siena

Marcatori: Guadagnoli al 38’pt

Vittoria per i Ragazzi dell’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli contro Pontedera che su tre tempi vincono il primo tempo per 3-0 con le reti di Rizzo, Tellini, Ciacci ed il terzo tempo per 2-0 con le reti di Marrone e Montagna.

PRIMO TEMPO: 3-0

SECONDO TEMPO: 0-0

TERZO TEMPO: 2-0

GIOCHI D’ABILITÀ: 16-21





