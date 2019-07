UFFICIALE! Matteo Salvi è un nuovo giocatore Granata. Il giocatore classe 99’ arriva dall’Atalanta in prestito per un anno. Si tratta di un difensore centrale mancino molto bravo sia in fase di contenimento sia in fase di impostazione.

La Società U.S Città di Pontedera da il benvenuto in famiglia a Matteo e gli augura un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione!

