Pontedera-Ghiviborgo (3-0)

Pontedera: Sarri, Ropolo, Giuliani, Benassai, Salvi, Bardini, Calcagni, Bruzzo, Semprini, Negro, Balloni. A disposizione: Bianchi, Mannini, Caponi, De Cenco, Barba, Tommasini, Bernardini, Cigagna, Piana, Zaccanti, Pagliai, Danieli. Allenatore: Maraia

Ghiviborgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Benedetti, Brusacà, Fomov, Papi, Lucatti, Solinas, Nottoli. A disposizione: Cotardo, Viti, Bini, Zadrima, Canali, Aldrovandi, Broccoli, Cavani, Pietrazzini, Cornacchia. Allenatore: Fanani

Buon allenamento per i granata, che mettono minuti nelle gambe in vista della partita di Coppa Italia prevista per sabato. Il match è finito 3 a 0 per il Pontedera, la prima rete è stata segnata da Benassai, bravo ad impattare di testa su calcio d’angolo, poco dopo il Ghiviborgo si è guadagnato un calcio di rigore, sbagliato poi dagli ospiti. Nella seconda frazione Mannini ha realizzato un calcio di rigore per il due a zero e De Cenco ha siglato il definitivo 3 a 0 su un bell’assist di Pagliai.

