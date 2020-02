Il Prato sorpassa la Lucchese.

La formazione laniera ottiene una vittoria importante in trasferta. Battendo la Fezzanese per 2 ad 1 il Prato scavalca la Lucchese, che ha pareggiato con il Casale. A Sarzana il Prato sblocca la partita al 25′ pt: Fanucchi mette in mezzo per Gargiulo che stacca di testa ed indirizza all’incrocio dei pali portando i lanieri in vantaggio. Al 35′ pt il portiere di casa devia in calcio d’angolo un tiro cross di Tomi. Il pareggio della Fezzanese arriva ad inizio della ripresa con Zavatto che serve per Brunetti, che con un destro a giro manda il pallone in rete. Al 86′ Diarrassouba sfrutta una ripartenza e realizza la rete del definitivo 2 ad 1 per il Prato.

FEZZANESEGreci, Castagnaro, De Martino, Monacizzo, Addiego, Saporiti, Diallo, Brunetti, Zavatto, Casanova, Terminello.

A disposizione: Bleve, Gavini, Frolla, Bonfiglioli, Bruzzi, Dell Amico, Felice, Tivegna, Baudi.

All.: Sabatini Gabriele

PRATOBagheria, Gentili, Tomi, Gargiulo (15′ st Mariani), Giampa, Bassano, Regoli