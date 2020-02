Netta vittoria in trasferta per il Prato.

Il Prato si impone con un netto 3 a 0 in trasferta contro il Vado. Le reti tutte nel primo tempo: al 26′ Regoli, al 31′ Surraco ed al 38′ Banegas. Nel secondo tempo non vi sono grandi emozioni ed il Prato si limita a mantenere il risultato fino al 90′. Da segnalare la possibilità della rete del 4 a 0 per il Prato proprio al 90′ con Akammadu, che però colpisce la traversa.Il Prato rimane secondo ad un punto dalla Lucchese.VadoIlliante, L. Casazza, Tona, Venturini, Redaelli, Guarco, Bruschi, Dagnino, Piacentini, Varela, Rotulo.A disposizione: Faggiano, Alberto, Pittaluga, Castaldo, Terzoni, Tomasini, Alessi, Cecon, Gallo. Allenatore: Luca Tarabotto.

AC Prato

Bagheria, Gentili, Tomi, Gargiulo, Giampà, Bassano, Regoli, Carli, Fanucchi, Banegas, Surraco.

A disposizione: Piretro, Cecchi, Diana, Sciannamè, Ghini, Casati, Mariani, Diarrassouba, Akammadu.

Allenatore: Vincenzo Esposito.

Sostituzioni: 1’st Akammadu per Fanucchi, 7′ st Diana per Giampa’,