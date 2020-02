Vittoria esterna per la Juniores.

Vitttoria odierna per 2 a 0 contro la Savignanese per la Juniores laniera. Grazie a questo risultato la squadra di Mr. Innocenti mantiene il primato in classifica, in coabitazione con lo Scandicci.Le reti sono state segnate da Noferi al 46′ e da Rudalli al 65′.

AC PratoCecconi, Pulizia, Gamberucci, Riggio, Maggini, Biancalani, Noferi, Nannini, Casati, Toccafondi D., Adragna.A disposizione: Sammarco, Dema, Niang, Passeri, Rudalli, Sangineto, Checchi.