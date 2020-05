La AC Prato parteciperà al prossimo Round #2 del torneo #iogiocoacasa Serie D. Progetto della LND eSport, che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di calcio virtuale accorciando distanze ed esaltando la condivisione.Il torneo coinvolge esclusivamente squadre del campionato di Serie D, in partite 5 vs 5 a colpi di joypad dei grandi campioni che ogni domenica scendono in campo con le gloriose maglie delle squadre associate alla Lega Nazionale Dilettanti.Una competizione in grado di regalare emozioni uniche, come soltanto la PlayStation può. Attraverso la modalità Pro Club di FIFA 20 sarà possibile replicare i campioni della Serie D e rendere le loro gesta virtuali.La formazione laniera che parteciperà a questa competizione è composta da: Bassano Gianluca CAP (Prima Squadra), Gargiulo Ludovico (Prima Squadra), Akammadu Franklyn (Prima Squadra), Nannini Tommaso (Prima Squadra), Del Greco Lorenzo(Juniores), Pulizia Mattia (Juniores) e Passeri Giacomo (Juniores).