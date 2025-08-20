Bentornato Matteo Gorelli. La Pianese riabbraccia l’esperto difensore centrale

Per il giocatore nato a Grosseto si tratta di un ritorno a distanza di undici anni dalla prima volta

Matteo Gorelli è un nuovo giocatore dell’U.S. Pianese. La società comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore centrale svincolato, che nella stagione 2025/26 tornerà a vestire la maglia bianconera degli amiatini. Classe 1991, Gorelli cresce nel settore giovanile del Livorno prima di esordire in Serie D con il Pontedera nella stagione 2010/11. Nel 2014 approda per la prima volta a Piancastagnaio, sempre in Serie D (girone E), collezionando 18 presenze e 2 reti. Nel 2017 si trasferisce al Grosseto, con cui diventa protagonista della scalata dall’Eccellenza ai professionisti, arrivando a disputare anche i playoff per la Serie B. Dopo la parentesi al San Donato Tavarnelle, nelle ultime due stagioni ha difeso i colori del Rimini, raccogliendo 56 presenze e 2 gol in Serie C.

La Pianese dà il bentornato a Matteo Gorelli e gli augura le migliori fortune per la nuova stagione.

