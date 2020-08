Ingaggiato Raffaele Ortolini.

La Società Associazione Calcio Prato 1908 comunica di aver ingaggiato il calciatore classe 1992 Raffaele Ortolini.L’attaccante, nato a Catanzaro e alto 1,92 cm, nell’ultima stagione sportiva ha indossato la maglia della Robur Siena in Lega Pro, prima di passare in prestito al Rimini Calcio nel gennaio 2020.Nelle tre precedenti stagioni disputate in serie D con le maglie della Palmese 1912, della Cittanovese e del Ghivizzano ha collezionato 80 presenze mettendo a segno 37 reti.A Raffaele un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura con la società laniera.