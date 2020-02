Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle dei viola

Le pagelle dei viola dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan. Al gol dell’ex Rebic ha risposto il gol su rigore di Pulgar a pochi minuti dalla fine. Penalty procurato da un altro ex Cutrone, che è stato atterrato in area da Romagnoli

Dragowski: 6 Poteva poco sul gol di Rebic, per il resto gara ok.

Caceres: 5 Male sul gol annullato di Ibra, male sul gol convalidato di Rebic. Nel finale ha la palla del 2-1, ma Begovic è bravo.

Pezzella: 5,5 Ancora non convince, anche lui non è esente da colpe sul gol di Rebic.

Milenkovic: 6 Va bene in difesa, pede pochi duelli. Gara sufficiente.

Lirola: 6 Spinge anche se non è molto preciso. Tanto impegno. 73′ Igor 6 Entra bene in partita e riesce ad incidere nel finale.

Duncan: 6 A centrocampo finisce in crescendo, nel primo tempo ha sofferto un po’.

Castrovilli: 5,5 Non riesce mai ad incidere a dovere, nel primo tempo sbaglia un tiro che poteva valere il vantaggio. 68′ Cutrone: 6,5 Entra e si guadagna il rigore del pareggio.

Pulgar: 6,5 Freddo nel calciare dagli undici metri. Non era semplice nel finale.

Dalbert: 5,5 Commette il fallo che gli costa il rosso, dopo una gara di grande sofferenza.

Vlahovic: 5,5 Primo tempo impalpabile, meglio nella ripresa, ma nel finalissimo manda alto un pallone che poteva valere i tre punti.

Chiesa: 6 Corre, lotta e si batte. Non trova la rete ma davanti fa un gran bel lavoro.

All.: Iachini: 6 La sua Fiorentina soffre, lotta, subisce la rete dello svantaggio e resta in dieci. Però nel finale trova un punto prezioso.