Già donati 250.000 euro: Rocco Commisso con la Famiglia Viola in campo per “FORZA E CUORE”

125.000 alla Fondazione Careggi e 125.000 alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus



La Fiorentina, nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia legata al COVID-19, compie un piccolo passo per aiutare l’Italia e, in particolare modo l’area metropolitana di Firenze.

Il Club viola ha deciso di lanciare la raccolta fondi “FORZA E CUORE” con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro ed il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe hanno già dato il via nella giornata di oggi, in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano la cifra totale di 250.000 euro.



L’augurio è che tutta la grande Famiglia Viola, dai dirigenti e calciatori, ai dipendenti, gli sponsor, i partner, i tifosi e tutti i nostri amici siano incoraggiati a partecipare a questa campagna lanciata dalla nostra amata Fiorentina.



“In questi giorni, anche se distante, sto seguendo la situazione in Italia con grande attenzione e preoccupazione. Ho il desiderio e la convinzione di offrire il mio sostegno e quello della mia famiglia, quello del Club e di tutti i nostri amici a tutti coloro che in questi difficili momenti stanno facendo il massimo per salvare delle vite umane e arrestare appena possibile la diffusione di questo nemico subdolo ed invisibile. Invito tutta la grande Famiglia Viola ad unirsi ancora di più in questi giorni difficili e sostenere le persone e le strutture che sono in prima linea. Per questa ragione il mio più sentito ringraziamento va in particolare ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ospedaliero che in queste ore stanno combattendo la più dura delle battaglie sul territorio toscano” – queste le parole del Presidente Rocco Commisso.



Il ricavato della raccolta fondi “FORZA E CUORE”, attiva sulla piattaforma gofundme, sarà devoluto principalmente alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, la cui missione è quella di sostenere finanziariamente i principali ospedali della Citta Metropolitana di Firenze che si stanno occupando di questa emergenza sanitaria.



“Nel ringraziare il Presidente Commisso la sua famiglia e tutto lo Staff della Fiorentina per questa preziosa donazione – dichiara Rocco Damone direttore Generale di Careggi – ci impegniamo subito a utilizzare i fondi erogati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori. La donazione è “fast” e noi ne abbiamo bisogno immediatamente per aumentare le dotazione di strumenti indispensabili a difesa dei medici e degli infermieri che hanno il compito di curare i pazienti affetti dal Corona Virus. Grazie alla famiglia Commisso a nome di tutta la comunità di Careggi”.

“Un caloroso ringraziamento alla Famiglia Commisso ed alla Famiglia Viola per questa importante donazione che riceviamo come gesto di solidarietà e di sostegno in un momento come questo in cui i nostri professionisti sono impegnati quotidianamente in tutte le strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria- afferma Giancarlo Landini, Presidente Fondazione Santa Maria Nuova- la Fondazione Santa Maria Nuova si è attivata fin da subito per accogliere iniziative come questa affinché possa contribuire ad affrontare al meglio questa emergenza sanitaria.”

Grazie alle donazioni della Famiglia Viola e dei suoi amici ci aspettiamo che presto possano essere ordinati e consegnati alle strutture ospedaliere forniture e attrezzature mediche essenziali come mascherine e indumenti chirurgici, disinfettanti per le mani, termometri laser a infrarossi, kit per il test dei virus e ventilatori, in modo che gli operatori sanitari possano affrontare più efficacemente l’emergenza della nostra amata Firenze e dei suoi cittadini.

È possibile trovare tutte le informazioni per effettuare le donazioni andando direttamente sul nostro sito (http://it.violachannel.tv) oppure collegandosi al seguente link: https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore

€250,000 already donated: Rocco Commisso and the Viola Family launch FORZA E CUORE

€125,000 each has been donated to the Careggi Foundation and the Santa Maria Nuova Onlus Foundation

Faced with the unprecedented health crisis caused by the COVID-19 pandemic, Fiorentina is taking a small step to help Italy and in particular the metropolitan area of Florence.

The club has decided to launch the FORZA E CUORE (STRENGTH AND HEART) fund-raising campaign with the target of reaching €500,000 and President Rocco Commisso, his wife Catherine and his son Giuseppe have today kicked off the initiative by donating €250,000 to two local foundations, in the hope that the Viola Family – from directors to players via employees, sponsors, partners and fans – will offer their support too.

“I’ve been following the situation in Italy very closely and with a great degree of worry in recent days, albeit from afar,” said Commisso. “I want to offer my support, my family’s support and that of the club and all our friends to all those who are doing everything they can to save lives and stop the spread of this invisible and insidious enemy as quickly as possible. I would like to invite the extended Viola Family to come together even more in this difficult time and support the people and organisations fighting on the front line. I want to say a special thank you to the doctors, nurses and hospital staff that are currently fighting the toughest of battles in Tuscany.”

The funds raised by FORZA E CUORE – which is active on the GoFundMe platform – will primarily go to the Careggi Foundation and the Santa Maria Nuova Onlus Foundation, whose mission is to provide financial support to the main hospitals dealing with the health crisis in the metropolitan city of Florence.

“We thank president Commisso, his family and everyone at Fiorentina for this precious donation,” said Careggi Foundation Director General Rocco Damone. “We are working to use the funds to purchase personal protection equipment for operators. The donation has happened quickly and it’s something that we need immediately in order to provide more essential equipment to protect the doctors and nurses responsible for treating patients affected by coronavirus. On behalf of the entire Careggi community, I want to say thank you to the Commisso family.”

“I want to say a sincere thank you to the Commisso family and the Viola Family for this important donation, which we see as a gesture of solidarity and support at a time when our professionals are working across our healthcare facilities on a daily basis,” said Santa Maria Nuova Onlus Foundation President Giancarlo Landini. “The Santa Maria Nuova Onlus Foundation has worked quickly to process initiatives like this one so that they can be as useful as possible in tackling this health emergency.”

Thanks to the donations made by the Viola Family and its friends, we hope that essential medical supplies and equipment – including masks, surgical clothing, hand sanitiser, infrared laser thermometers, virus testing kits and ventilators – can be ordered and delivered to hospitals soon, allowing medical staff to more effectively tackle the emergency facing our beloved Florence and its people.

Full details on how to donate are available on our website (http://it.violachannel.tv) or here: https://www.gofundme.com/f/9u5ra-forza-e-cuore