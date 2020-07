Commisso soddisfatto dopo il pareggio di San Siro, le immagini dello 0-0 tra Inter e Fiorentina

Nerazzurri fermati due volte dal palo. Ai bianconeri basterà vincere a Udine per laurearsi Campioni d’Italia per la nona volta consecutiva, mentre la Fiorentina in contropiede potrebbe portare a casa anche i tre punti.

Gli highlights.

Il commento del Presidente Rocco Commisso a fine gara: “Bella partita contro una grande squadra. Siamo stati molto bravi e attenti in difesa con un super Terracciano e abbiamo anche avuto le nostre occasioni.

Prendere punti a Milano non è mai facile ma con questo impegno siamo riusciti a fare davvero una prestazione molto buona e anche oggi siamo riusciti a non prendere reti e con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del Campionato.”