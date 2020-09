Cinque gol e tanto Ribery: la Lucchese resiste un tempo, poi cede ai viola

Risultato scontato in uno dei derby di calcio estivo più frequenti negli ultimi anni anche se mancava da qualche estate. Tra Fiorentina e Lucchese non c’è storia, ci sono però molte indicazioni – nonostante le numerose assenze – per mister Iachini e per mister Monaco.

In realtà la gara per la prima mezzora ha fatto vedere un certo equilibrio con i rossoneri equilibrati e capaci non solo di non subire ma pure di tentare un paio di sortite offensive. Certo che quando arriva la firma di Ribery la gara finisce.

La Fiorentina cerca, anche nelle gare amichevoli, a sopperire alla sua difficoltà offensiva con gli inserimenti da dietro e, come spesso capita, i primi pericoli vengono dagli inserimenti da dietro.

Al settimo Pezzella centra il palo, mentre più tardi Venuti vola di testa a colpo sicuro ma Coletta si supera nel riflesso. Al ventesimo secondo palo, stavolta lo firma Ribery. Al 26°, al primo affondo rossonero, Cruciani da fuori prova a sorprendere Terracciano che però in tuffo devia in angolo. Gol/non gol al 28esimo, è di nuovo Convitto a provarci al 37esimo. Nella ripartenza ci prova Saponara ma il gol arriva al 39°: Ribery che, vinto un rimpallo, mette nel sacco su assist di Lirola.

Ancora Lucchese in apertura con Kosovan che di testa impegna Terracciano, ma subito dopo – al 4° minuto – Kouame di testa segna il 2-0. LA gara finisce qui. I rossoneri perdono fiducia e fanno vedere le categorie di differenza. Da un errore in uscita nasce il 3-0 di Ribery, mentre Solcia al 20esimo è sfortunato a deviare il 4-0 nella propria porta sul debole tiro-cross di Lirola.

Girandola di sostituzioni, come di consueto, con spazio anche a seconde linee da rivedere. Come Eysseric che spreca un’occasione d’oro da pochi passi dalla parte. Nel finale arriva anche il secondo gol di Kouame, una mirabile girata di destra (5-0).

La partita sul canale Facebook della Fiorentina