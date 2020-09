La Fiorentina “Primavera” vincitrice della Coppa Italia nel Consiglio comunale di Firenze

La riapertura delle scuole ed il saluto ad una delegazione della Fiorentina “Primavera” vincitrice della Coppa Italia nel Consiglio comunale di Firenze Convocato nel Salone dei Duecento lunedì 14 settembre alle 14,30

Il Consiglio comunale di Firenze è convocato nel Salone dei Duecento lunedì 14 settembre alle 14,30.

In apertura di seduta lo spazio dedicato ai Question Time: Fase 4, smart-working e sostenibilità; Bombe d’acqua e temporali estivi; Ticket di accesso in città per bus turistici.

Intorno alle 15 il Consiglio comunale saluterà una delegazione della Fiorentina “Primavera” vincitrice della Coppa Italia.

Dopo le comunicazioni e le domande di attualità l’assessore all’istruzione effettuerà una comunicazione sulla riapertura delle scuole a cui seguirà dibattito.

Verrà poi dibattuta la delibera su: Immobile posto in Firenze, Via Giambologna 15 – Conferimento a Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A.

A seguire interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Il programma dei lavori del Consiglio comunale può essere consultato a questo link: https://www.comune.fi.it/ system/files/2020-09/2020-09- 14%20-%20ordine.pdf