La Fiorentina passa il turno, il Padova però spaventa i viola

La Fiorentina si qualifica per il quarto turno di Coppa Italia. Allo stadio Franchi, la squadra allenata da Beppe Iachini ha battuto per 2-1 il Padova.

La gara è iniziata con in ritardo per dare la possibilità ai giocatori veneti di svolgere un ulteriore giro di tamponi, dopo che in mattinata era risultato positivo un membro dello staff sanitario.

In formazione ampiamente rimaneggiata, la Fiorentina ha trovato i due gol nel primo tempo con Venuti all’11’ e Callejon al 32′ schierato nell’insolito ruolo di attaccante. Di Santini il gol della bandiera del Padova, al 54′.

La Fiorentina va vicina al goal con Cutrone che prova la deviazione volante sull’invito di Duncan dopo 20′. Al 22′ in campo anche Ribery che sostituisce Saponara, autore di un’ottima prova. Buono scambio sulla mediana per Venuti che prova a scendere sulla destra, tiro-cross che impegna Vannucchi a terra al 24′. Palo del Padova con Nicastro al 30′ sul sviluppi di un veloce ribaltamento di fronte. Decisive le mani di Terracciano al 32′ su Germano, contropiede veloce e Ribery sul fronte opposto impegna Vannucchi in uscita.

Per la squadra di Iachini c’è ora l’Udinese, che si impone per 3-1 sul Vicenza.

Fiorentina: Terracciano, Igor, Milenkvic (C), Quarta, Barreca (78′ Biraghi), Duncan (89′ Castrovilli), Pulgar, Saponara (65′ Ribery), Venuti, Callejon (89′ Vlahovic), Cutrone (65′ Kouame).

Allenatore: Carrillo

Padova: Vannucchi, Della Latta, Pelagatti, Andelkovic, Gasbarro, Mandorlini, Ronaldo, Halfredsson, Buglio, Curcio, Soleri.

Allenatore: Mandorlini

Marcatori: 11′ Venuti, 32′ Callejon, 54′ Santini.