Pradé racconta l’anno, la chiusura del 2020 per parlare del futuro

“Un anno durissimo per tutti”, inizia così il Direttore Sportivo della Fiorentina a chiusura del 2020, ricordando i ben 42 casi di Covid-19 hanno coinvolto tutta la società viola.

PRADE' | Il Direttore Sportivo della Fiorentina a chiusura del 2020 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 31, 2020

Oltre 7 minuti in cui parla dei risultati sportivi (“non un anno fantastico che forse neanche raggiunge la sufficienza”), senza dimenticare l’esperienza affrontata e quel che può fare la squadra. “Un anno particolare per tutti il non vivere la pressione dei tifosi, la loro mancanza si risente anche nella nostra squadra. Forse più degli altri”, continua Pradè.