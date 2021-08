L’amichevole non regala gol, pari tra Fiorentina e Montevarchi

Finisce 0-0 tra Fiorentina e Montevarchi al Franchi nell’amichevole di domenica mattina a porte chiuse



Esordio in maglia viola per Nico Gonzalez che mette in luce le sue caratteristiche, dribbling, corsa, velocità e tecnica, ma va solo vicino al goal con un paio di conclusioni, una finita sull’esterno della rete e una respinta dal palo.

Terracciano respinge in un paio di occasioni i tentativi aretini con Barraca. Poi nella ripresa Sottil coglie in pieno il palo, mentre Castrovilli colpisce la traversa su punizione.

Nel finale ancora occasioni per Sottil e Munteanu, sulle quali Giusti, portiere del Montevarchi è decisivo.

Gli highlights

La prossima partita dei viola

Prossimo impegno il 13 alle 21 contro il Cosenza, sarà il primo impegno ufficiale in Coppa Italia.

